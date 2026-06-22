Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević napredovala je za tri pozicije na najnovijoj WTA listi i trenutno je 147. teniserka sveta sa 520 bodova, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka ostala prva sa 9.090.

Elena Ribakina je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 8.143, dok je Iga Švjontek na trećoj poziciji sa 6.733.

Džesika Pegula je četvrta teniserka sveta, a među prvih 10 nalaze se Mira Andrejeva, Amanda Anisimova, Koko Gof, Elina Svitolina, Viktorija Mboko i Linda Noskova.

Teodora Kostović je 184. teniserka sveta sa 415 bodova, a Olga Danilović se nalazi na 200. mestu na WTA listi sa 368 bodova.