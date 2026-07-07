Nekada redovna učesnica Grend slemova nije uspela da se suprotstavi Loli koja je za 81 minut uspela da upiše pobedu.

Radivojevićeva je kao 148. na planeti ušla na ovaj turnir, ali u ovoj nedelji brani nešto veći broj bodova i ukoliko ne dođe makar do polufinala u Švedskoj, Srbija će ostati bez igračice u 150 najboljih na svetu!

Da, naša zemlja u ovom momentu na uživo VTA listi nema nijednu teniserku među 150 najboljih i to za sada najlakše može da promeni Lola koja bi mogla da spreči ovakav porazni podatak koji bi se ukazao u ponedeljak.

Doduše, Teodora Kostović je takođe u prilici da u Ašafenburgu takođe napravi neke dobre rezultate i tako i ona uđe među 150 najboljih, ali je za sada 170. na VTA listi i biće joj potrebna sama završnica tog uslovno rečeno manjeg turnira.

Što se tiče Radivojeviće, ona će imati jako težak posao u osmini finala Baštada pošto će igrati protiv treće kostuaršice, Kazahstanke Julije Putinceve.