Francuski teniski novinar Benoa Melan reagovao je na njeno ponašanje prema Teodorić Kostović.

Melan je u televizijskom nastupu istakao da mu se ne dopada način na koji se prva teniserka sveta ponašala van terena, posebno na konferenciji za medije.

"Uopšte mi se nije dopalo to što je uradila van terena. Na konferenciji za medije se odvratno ponela prema svojoj protivnici koja je još dete", rekao je Melan.

Kostovićeva, koja je nedavno napunila 19 godina, izazvala je reakciju Sabalenke izjavom da "jedva čeka da vidi može li da izdrži snagu njenih udaraca", što je Beloruskinju navelo na ironične komentare.

Melan je smatrao da je Sabalenka u tom trenutku trebalo da pokaže više sportskog duha.

-Arina, a šta je trebalo da kaže na konferenciji za medije? Ona je rekla da želi da vidi da li možeš da izdržiš snagu njenih udaraca – to je bilo zastrašujuće? Ti si broj 1, teniska kraljica. Trebalo je da pokažeš da si iznad situacije, da joj pružiš poštovanje i kažeš da nije bilo loše, ali da je još uvek daleko. Ovako, pljunula si na nju, smrvila si je. To je za prezir. To je nedostatak skromnosti koji me užasava - rekao je francuski novinar.

Sabalenka je posle pobede 6:2, 6:3 komentarisala situaciju uz dozu ironije.

-Mislim da je rekla da želi da vidi da li mogu da podnesem njenu snagu… Uu, baš strašno - izjavila je Beloruskinja.