Fudbalska reprezentacija Argentine u noći između petka i subote igra meč protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju.

Zbog toga su "gaučosi" morali da krenu na put ka Floridi iz svoje baze u Kanzas Sitiju (Misuri), a rigorozne bezbednosne mere u SAD na svojoj koži je osetio i najbolji fudbaler sveta, Lionel Mesi.

Američki domaćini ponovo su pokazali preteranu strogoću. Obezbeđenje na aerodromu je do detalja pretreslo Mesijev kofer, a nakon toga su ga proverili i detektorom za metal, kao da prva zvezda Mundijala pokušava nešto da prokrijumčari u avion.

Iako je cela situacija delovala apsurdno, Mesi je ostao smiren. Sa osmehom na licu pratio je instrukcije aerodromskog osoblja i odbio da pravi bilo kakav skandal.

Ipak, navijačima širom sveta deluje prosto neverovatno da čovek koji već godinama igra u Majamiju i donosi ogroman profit i radost Amerikancima, mora da prolazi kroz ovakve detaljne preglede.