Bivši kapiten „parnog valjka“ i reprezentativac Srbije nedavno je stupio na vrlo zahtevnu funkciju, koja će mu biti vatreno krštenje. Već je povukao nekoliko poteza, kao da je iskusan u ovom poslu.

„Kada je reč o potencijalnom napadaču Žeu iz Geztepea, sa klubom smo dogovorili sve uslove, a sada radimo na usklađivanju detalja sa samim igračem. Optimista sam, ali hajde da sačekamo još malo da se stvari definišu do kraja. Što se tiče odlazaka, upućeni ste da se o tome dosta pisalo. Radimo i na tome, postoje određene indicije i verujem da ćemo u narednim danima imati konkretnije informacije“, rekao je Raća.

Rešavanje požara u špicu apsolutni je prioritet, a ostatku pozicija Partizan će se posvatiti u zavisnosti od odlazaka i postojećih deficita.

-Partizanu vreme uglavnom nije saveznik i svesni smo da ga ne smemo gubiti. Ključne pozicije moramo da rešimo što pre. Radimo na tome i razgovaramo sa klubovima i igračima, u dosluhu sa stručnim štabom, sportskim sektorom i generalnim direktorom. Optimista sam i verujem da ćemo do prve zvanične utakmice imati jasniju sliku i povoljniju situaciju. Moj zadatak je da preostali igrači stignu što pre kako bi ekipa mogla da se uigra. Dolaze nam i prvenstvo i Evropa, očekivanja su velika i moramo biti spremni - svestan je 37-godišnjak trke sa satom.