Igrala je na Vimbldonu, a imala je zamerke.

-Užasno je, promenili su pravila. Nisam znala za neka od pravila. Očigledno ako ne uradiš test i van tog 'prozora' koji ti daju, računa se kao da si ga propustila. Tako da ne mogu da odem da pokupim svoju decu. Mrzim tom. Razumem da postoji potreba i kontrola, ali ako odem van tog 'prozora' na neka druga mesta, trebalo bi da mogu da idem i da se ne računa kao propušten test - rekla je Serena.

Odmah posle Serenine izjave je stigla reakcija od ljudi zaduženih za antidoping kontrolu.

-Ako osoba koja radi test nije u mogućnosti da dođe do igrača u vremenu koje je predviđeno za to, onda se računa kao 'promašaj' i tri takve situacije mogu da dovedu do kazne. Ali, ako tester ne može da dođe do igrača van tog vremena koje je unapred određeno, onda se ne računa kao propušten test. Razumemo da ovakav sistem ume da bude izazovan, ali smo tu da bismo zaštitili igrače, ne da bismo ih 'saplitali'. Ako su igrači nesigurni ili imaju pitanja, uvek smo tu za razgovor sa njima direktno ili preko njihovih agenata - navodi se u saopštenju.