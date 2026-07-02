Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je je kupcima premijum sezonskih ulaznica pripremljena posebna pogodnost, jer je za grupne kupovine obezbeđen popust od 10 posto.

"Za sve one koji žele da tokom cele sezone budu uz crveno-bele, najpovoljnija opcija je kupovina premijum sezonske sa kojom možete prisustvovati svim utakmicama našeg kluba na domaćem terenu, odnosno mečevima domaćeg prvenstva, Kupa Srbije, prijateljskih susreta, kvalifikacija za evropska takmičenja, utakmicama ligaške faze, kao i potencijalnog evropskog proleća.Naš klub je pripremio brojne pogodnosti za kupce premijum sezonskih ulaznica, a jedna od njih je popust od 10 posto za sve koji se odluče za grupnu kupovinu, odnosno kupovinu četiri ili više ulaznica - navodi se na sajtu crveno-belih.