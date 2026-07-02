Novi sportski direktor Partizana i bivši igrač "parnog valjka", Radoslav Petrović, izjavio je da bi klub iz Humske mogao da napusti tandem prvotimaca.

Reč je o kapitenu Vanji Dragojeviću i mladom Ognjenu Ugrešiću, za koga je zainteresovano više evropskih klubova.

- Odlazaka će sigurno biti, kao što znate čekamo neke stvari, možda se dogode do kraja dana. Konkretno mislim na odlaske Ognjena Ugrešića, ali i Vanje Dragojevića, za koga takodje postoji ozbiljan interes, postoje pregovori i mogućnost da nas ubrzo napusti. Ali, hajde da sačekamo - rekao je Petrović.

Kada je u pitanju Ognjen Ugrešić, Partizan je u direktnom kontaktu sa Bolonjom, koja je, kako se danima piše, mogla da plati i 8.000.000 evra za vezistu.

S druge strane, ponuda za Dragojevića još uvek nije objavljena u javnosti, odnosno, drži se u strogoj tajnosti...