Posle pobede u drugom kolu nad Stefanosom Cicipasom, Novak je objasnio kakvu ulogu ima Bugarin.

-Pre svega, mi smo prijatelji. Naša deca se druže, naši sinovi su, praktično, najbolji drugari. On nije psiholog, već trener za mentalne performanse. Sarađivao sam sa njim 2022. i 2023. godine, kada sam imao zaista sjajne rezultate na grend slemovima. Obnovili smo saradnju i nadamo se najboljem ishodu - rekao je Đoković.

Na pitanje kako izgleda njihov rad, Novak nije želeo da ulazi u detalje.

-Zasad izgleda dobro, videćemo. Sve se to na kraju odražava na terenu. Radi se na pregršt stvari. Ne bih previše ulazio u detalje, ali uvek se trudim da obuhvatim svaki segment svoje karijere, života, pripreme i oporavka. Uvek tražim nešto što može da mi pomogne za pola ili jedan odsto, da se bolje osećam na terenu, da budem spremniji, koncentrisaniji i da se brže oporavim. To je mentalitet koji gajim čitavog života.

Dodao je da upravo takav pristup objašnjava zašto tokom karijere oko sebe ima veliki broj stručnjaka.

-Ne čudi što imam toliko ljudi oko sebe. O mentalnoj pripremi, važnosti mentalne snage i ozbiljnog mentalno-emotivnog pristupa pričao sam milion puta tokom karijere. Za mene je bilo podjednako važno da održim kontinuitet rada u tom segmentu kao i u fizičkom.