Hoće crveno-beli, ali... Salzburg ima drugačije planove.

Kako saznaje "MaxBet Sport", austrijski klub ne želi da popusti u pregovorima i za srpskog reprezentativca traži četiri miliona evra, uz procenat od naredne prodaje. Takvi uslovi za sada nisu prihvatljivi šampionu Srbije.

Crveno-beli su za sada spremni da izdvoje oko 2,5 miliona evra, ali je ta ponuda odbijena bez ozbiljnijeg približavanja stavova dve strane. Upravo zbog toga u sportskom sektoru ozbiljno razmatraju alternativna rešenja.

Tokom prethodnih dana Crvenoj zvezdi ponuđeno je nekoliko slobodnih igrača iz evropskih liga koji bi mogli da predstavljaju kvalitetno pojačanje, a razgovori i analiza potencijalnih kandidata su u toku.

Vremena za čekanje nema mnogo. Iako je prvobitni plan bio da se sa transferom sačeka avgust, povreda Adema Avdića promenila je prioritete stručnog štaba i sportskog sektora. U ovom trenutku trener Dejan Stanković na raspolaganju ima Naira Tiknizjana kao prvo rešenje na levom boku.

Zvezda sada mora brzo da deluje i odluči šta će uraditi...