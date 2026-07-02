Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina uspešno su startovale na Vimbldonu, pošto su u prvom kolu savladale kanadsko-kazahstansku kombinaciju Lejla Fernandez i Julija Putinceva rezultatom 6:2, 1:6, 6:3.

Krunić i Danilina odlično su otvorile meč i dominantnom igrom osvojile prvi set, prepustivši rivalkama samo dva gema.

U drugom su potpuno izgubile ritam, pa su Fernandes i Putinceva ekspresno stigle do izjednačenja.

Ipak, u odlučujućem setu srpsko-kazahstanski tandem ponovo je zaigrao na visokom nivou, preuzeo kontrolu nad mečom i bez većih problema stigao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

One su na ovom gren slemu postavljene za treće nositeljke, prethodno su igrale finale Rolan Garosa.

Krunićeva i Danilina su treće nositeljke, a u narednoj rundi igraće protiv pobednica duela Kirstea/Kalinskaja - Kalinina/Jastremska.