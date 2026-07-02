Ronaldo je putem društvenih mreža pozvao portugalske pristalice da u što većem broju dođu na stadion u Torontu i pruže podršku nacionalnom timu.

"Da se osećamo kao kod kuće", napisao je Ronaldo, aludirajući na želju da Portugal ima atmosferu kao na domaćem terenu.

Utakmicu je najavio i selektor Portugala Roberto Martines, koji je istakao da za njegovu ekipu sada počinje najvažniji deo takmičenja.

"Za nas sada počinje drugo Svetsko prvenstvo", rekao je Martines, naglasivši da u nokaut fazi više nema prostora za greške.

Meč između Portugala i Hrvatske igra se u noći između četvrtka i petka od 1.00.