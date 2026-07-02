Prva teniserka sveta Arina Sabalenka uspešno je preskočila i drugu prepreku na Vimbldonu, ali je odmah nakon trijumfa iskoristila pažnju medija da pošalje otvoren apel čelnicima Ol Ingland kluba.

Beloruska zvezda je izrazila duboko nezadovoljstvo zbog rigorozne politike londonskog grend slema, koji za razliku od Rolan Garosa strogo zabranjuje teniserima da u kompleks dovode svoje kućne ljubimce.

Sabalenka je javno zatražila promenu ovog pravila, istakavši da joj odvojenost od psa izuzetno teško pada tokom stresnih i napornih takmičarskih dana.

- Apsolutno se ne slažem sa ovim pravilom. Mogu da razumem zašto su doneli takvu odluku, jer ako pas napravi neku štetu unutar ovog istorijskog mesta, verovatno će im trebati dosta vremena da to poprave. Jasno je da se plaše, ali moram da naglasim da su svi naši psi izuzetno dobro dresirani. Oni sigurno neće uraditi ništa pogrešno. Ponekad me užasno boli kada Eša ostavim samog u iznajmljenoj kući. Veoma je vezan za mene i mnogo pati kada je sam, što meni slama srce. On je predivno malo stvorenje koje samo želi maženje i ljubav. Zato javno kažem: Vimbldone, molim vas, preklinjem vas, pustite nam pse unutra! - poručila je Sabalenka.