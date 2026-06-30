Teodora Kostović je poražena u prvom kolu Vimbldona od Arine Sabalenke sa 2:0 u setovima.

Posle meča je najbolja teniserka sveta imala skandalozan komentar na račun srpske igračice koji je privukao veliku pažnju.

Beloruskinja se na konferenciji za medije osvrnula se na izjavu Srpkinje da želi da “testira” njenu snagu, pa je uz ciničan osmeh rekla:

- Shvatila sam tek sad šta je rekla, pomalo je smešno. Rekla je da hoće da vidi mogu li da izdržim njenu snagu. Ha-ha. Toliko strašno. Dobro je što ima takvu veru u sebe, to je dobra stvar za imati. Ne gledam previše šta pričaju moje protivnice, može to da bude izvučeno iz konteksta, tako da gledam da se sklonim od toga.

Usledio je odgovor Teodore.

- Imala sam svoje prilike koje nisam iskoristila. Ali dokazala sam da mogu da igram sa njom i da to nije neki svemirski tenis. Nastaviću da radim na sebi, sledeći put znam da je imam - istakla je Teodora Kostović u izjavi za Sport klub.

Zadovoljna je uprkos porazu.

- Mnogo sam srećna što sam konačno prošla kvalifikacije, nakon Australijan Opena i Rolan Garosa uspela sam da uđem u glavni žreb jednog grend slema, bilo je vreme da to konačno prelomim, i drago mi je što je to bilo na Vimbldonu koji je poseban turnir i volela bih da ga osvojim. Svlačionice su mnogo veće, imamo dosta peškira, svi su mnogo ljubazni, totalni ‘switch’ kad postaneš profesionalac, a kad si junior baš te i ne cene mnogo. Novo iskustvo za mene i ponosna sam na sebe.