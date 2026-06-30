Jovana Nogić je definitivno napustila Finiks Merkuri i karijeru nastavlja u Rusiji. Srpskoj košarkašici je pre deset dana suspendovan ugovor sa klubom iz WNBA lige, a prošle noći je ozvaničeno da do kraja sezone neće igrati za tim iz Arizone.

Jovanin agent Boris Lelčitski potvrio je za ESPN da je plan da Jovana opet zaigra za tim iz Finiks, ali sledeće sezone.

- Ovo nije laka odluka, volim Finiks, volim klub i naše navijače. Merkurijeva zajednica učinila je da se osećam dobrodošlom od prvog dana i radujem se povratku u Finiks sledeće sezone - rekla je Jovana Nogić u saopštenju.

Ona je poslednji meč u dresu Finiksa odigrala 17. juna, a njen ugovor suspendovan je nekoliko dana posle toga.