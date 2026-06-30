Grupa od 50 poslanika Evropskog parlamenta zatražila je od Svetske fudbalske federacije (FIFA) da pokrene istragu protiv predsednika te organizacije Đanija Infantina zbog dodele prvog FIFA priznanja za mir američkom predsedniku Donaldu Trampu, navodeći da su prekršena pravila o političkoj neutralnosti fudbalske federacije.
U pismu upućenom FIFA, u koji je Politiko imao uvid, evropski poslanici podržali su žalbu organizacije za ljudska prava "FairSquare", kojom se od etičkog komiteta FIFA traži da ispita odluku o osnivanju godišnje nagrade za mir i dodeli prvog priznanja Trampu.
Poslanik Evropskog parlamenta iz proevropske političke grupe "Obnovimo Evropu" Beri Endruz, koji je inicirao pismo, ocenio je da FIFA Svetskim prvenstvom treba da "ujedinjuje svet", ali da postupci Infantina dovode u pitanje ugled organizacije i turnira.
"Samo tražimo od Etičkog komiteta FIFA da u potpunosti istraži dodelu inauguralne FIFA nagrade za mir predsedniku Trampu i da osigura sprovođenje odgovarajućeg postupka", rekao je Endruz.
Kako se navodi u pismu poslanika, žalba predstavlja "priliku za FIFA da dokaže svoju posvećenost političkoj neutralnosti, transparentnosti i odgovornosti".
Trampu je prva FIFA nagrada za mir uručena 5. decembra 2025. godine u Vašingtonu, a žalba organizacije "FairSquare" podneta je nekoliko dana kasnije.
Kritičari tvrde da je Infantino odluku o osnivanju nagrade doneo bez prethodnog obaveštavanja Saveta FIFA i da je priznanje predstavljalo pokušaj približavanja američkom predsedniku.
Evropski poslanici navode da su javne izjave predsednika FIFA u korist Trampa u suprotnosti sa statutom organizacije, koji propisuje da FIFA ostaje neutralna u političkim i verskim pitanjima.
FIFA je potvrdila prijem žalbe u decembru, ali se još nije izjasnila o zahtevu evropskih poslanika, navodi briselski portal.
Članovi Evropskog parlamenta ranije su kritikovali FIFA zbog odluke da domaćinstvo Svetskog prvenstva 2034. godine dodeli Saudijskoj Arabiji, navodeći zabrinutost zbog stanja
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