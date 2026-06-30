Poslanik Evropskog parlamenta iz proevropske političke grupe "Obnovimo Evropu" Beri Endruz, koji je inicirao pismo, ocenio je da FIFA Svetskim prvenstvom treba da "ujedinjuje svet", ali da postupci Infantina dovode u pitanje ugled organizacije i turnira.

"Samo tražimo od Etičkog komiteta FIFA da u potpunosti istraži dodelu inauguralne FIFA nagrade za mir predsedniku Trampu i da osigura sprovođenje odgovarajućeg postupka", rekao je Endruz.

Kako se navodi u pismu poslanika, žalba predstavlja "priliku za FIFA da dokaže svoju posvećenost političkoj neutralnosti, transparentnosti i odgovornosti".

Trampu je prva FIFA nagrada za mir uručena 5. decembra 2025. godine u Vašingtonu, a žalba organizacije "FairSquare" podneta je nekoliko dana kasnije.

Kritičari tvrde da je Infantino odluku o osnivanju nagrade doneo bez prethodnog obaveštavanja Saveta FIFA i da je priznanje predstavljalo pokušaj približavanja američkom predsedniku.

Evropski poslanici navode da su javne izjave predsednika FIFA u korist Trampa u suprotnosti sa statutom organizacije, koji propisuje da FIFA ostaje neutralna u političkim i verskim pitanjima.

FIFA je potvrdila prijem žalbe u decembru, ali se još nije izjasnila o zahtevu evropskih poslanika, navodi briselski portal.

Članovi Evropskog parlamenta ranije su kritikovali FIFA zbog odluke da domaćinstvo Svetskog prvenstva 2034. godine dodeli Saudijskoj Arabiji, navodeći zabrinutost zbog stanja