Džesika Pegula, četvrta teniserka sveta, oštro je kritikovala nedavnu kaznu Marketi Vondrušovoj od četiri godine suspenzije.

- Mesecima sam trpela fizički i mentalni stres - objasnila je stanje u kome se nalazila i zbog čega nepoznate ljude nije htela da primi u svoj dom.

Pegula tvrdi da je dužina suspenzije preterana.

-Razumem da mora da postoji nekakva kazna, jer je odbila testiranje, ali na ovaj način će njena karijera biti uništena.

Amerikanka potom poredi ovaj slučaj sa nekim prethodnim.

- Ne razumem u čemu je razlika između toga što se desilo Vondrušovoj i Janiku Sineru ili Igi Švjontek.

Italijan je kažnjen sa tri meseca suspenzije sa obrazloženjem da mu je njegov maser slučajno naneo milijarditi deo grama zabranjene supstance kostebol. Poljakinja je dobila samo mesec dana kazne jer je uzela kontaminirani lek za spavanje.