Odlučila je Jovana Nogić ove sezone da se okuša u WNBA i već na startu svima stavila do znanja da joj je tamo i mesto.

Oduševila je na debiju protiv aktuelnih šampionki iz Las Vegasa, ali sada je jasno da to nije bio samo početnički bljesak.

U tek četvrtom nastupu, Jovana je ponovo ispisala istoriju lige, pošto je postala nedraftovana ruki igračica sa najviše poena na jednoj utakmici u istoriji WNBA.

Nogić je ubacila rekordnih 27 poena, pogodila pet trojki i dodala četiri skoka u pobedi nad ekipom Čikago Skaja, čime je još jednom skrenula pažnju na sebe već na samom početku karijere u najjačoj ženskoj ligi sveta.

- Sjajan je osećaj biti deo ovog tima, zaista uživam na terenu, kao što svi možete da vidite - rekla je oduševljeno posle meča reprezentativka Srbije.