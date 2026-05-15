Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su u odlučujućoj, trećoj utakmici četvrtfinalne serije, na svom terenu pobedili Cedevita Olimpiju 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16).

Zvezdi su nedostajali plejmejkeri Kodi Miler-Mekintajer i Stefan Miljenović, centar Ebuka Izundu.

Saša Obradović se nada da će se neko od njih oporaviti da će biti spreman za duele sa Partizanom u polufinalu.

- Kodi nije trenirao s nama, Izundu je bolje svakog dana, ali još ne znamo hoće li moći da igra. Nadam se da će se bar neko od njih trojice (i Miljenović) oporaviti. Čekamo i doktore, više ćemo znati sutra. Videlo se da igramo pod pritiskom, ali uspeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale.

Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri meseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve u ovakvim situacijama, ali odigrao je dobru odbranu u važnim trenucima - poručio je Obradović.

Gotovo tokom čitave sezone crveno-beli igraju sa mnogo oscilacija.

- Oscilacije su prisutne tokom cele sezone, to nas prati, ali uspeli smo da pobedimo zahvaljujući organizovanoj igri, bilo je mnogo asistencija, to potvrđuje i statistika, i bili smo dobri u skoku - naveo je trener Zvezde.

Prva utakmica na programu je u ponedeljak, a košarkaši Partizana imaju prednost domaćeg terena. Drugi meč igra se 21. maja, a eventualnna majstorica ćže se igrati 25. ili 26. maja.



Tim koji prvi dođe do dve pobede u seriji plasiraće se u finale ABA lige.