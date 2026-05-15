Crveno-beli su posle majstorice eliminisali Cedevita Olimpiju, a već u ponedeljak ih očekuje prvi duel sa večitim rivalom.

- Biće teška serija, radujem se njoj. Ne mogu da dočekam ponedeljak. Moramo da radimo šta nam trener kaže, da ispoštujemo taktičke zamisli i odradimo šta treba - rekao je Nvora.

Američki košarkaš istakao je da mu samopouzdanja nikada ne manjka.

- Ja sam uvek pun samopouzdanja, takav sam igrač. Uzbuđen sam što ću igrati u ponedeljak, biće dobra atmosfera, oni su domaćini, biće sjajno - dodao je košarkaš Zvezde.

Govorio je i o oporavku povređenog Kodi Miler-Mekintajera.

- Kodi je dobro. Tu je svaki dan, sada nas motiviše, priča sa nama pre utakmica, oporavlja se. Radi prave stvari trenutno, ne želi da nešto zgreši, gleda kako brže da se oporavi.

Nvora se potom osvrnuo i na svoju partiju, ali je naglasio da individualni učinak nije u prvom planu.

- Nije vreme da pričamo sada o tome, važno je da smo pobedili. Bio ja dobar u napadu ili ne, to sada nije bitno. Ostali momci igrali su sjajno večeras. Džered je imao odličnu utakmicu, Semi takođe, Kalinić isto. Ovo je timska igra, svi su odradili svoj posao - zaključio je Nvora.