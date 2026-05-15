Kako se navodi, Mega nastavlja tradiciju igranja pripremnih utakmica na atraktivnim destinacijama protiv eminentnih američkih koledža.



- Sa ponosom objavljujemo da ćemo 8. i 9. avgusta odigrati dve utakmice sa Univerzitetom Auburn na Mikonosu. Susreti sa NCAA timovima tokom letnjih priprema postali su tradicija Mege, s obzirom na to da je prethodnih godina ukrštala koplja sa ekipama poput Mičigena, Virdžinije, Kentakija, Teksas Teka i Indijane na egzotičnim destinacijama kao što su Bahami, Portofino, Mikonos i Portoriko. Tu nije kraj - slede novi uzbudljivi dueli protiv NCAA timova - poručio je beograski klub.