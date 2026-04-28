Srpski košarkaš Aleksandar Vojinović novi je igrač Mege, nakon što je klub iz Beograda ozvaničio njegov dolazak.

Vojinović, koji ima 19 godina i igra na poziciji beka (196 cm), dolazi iz OKK Beograda, gde je prethodne dve sezone bio jedan od najvažnijih igrača. U prethodnom prvenstvu Košarkaške lige Srbije (KLS) bio je i MVP takmičenja, sa prosekom od oko 19,9 poena, 4,2 skoka i 5 asistencija po utakmici.

Mladi košarkaš je već ranije bio deo njihovog sistema kroz juniorski tim, kao i da je nastupao na završnim turnirima juniorske Evrolige, dok je sa U19 ekipom osvojio ABA ligu u svom uzrastu.