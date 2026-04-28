Denver je pobedio Minesotu i smanjio na 3:2 u seriji. Jedan detalj sa samog kraja meča ostavio je sve bez teksta.

Pri rezultatu 125:113 Srbin je tapkao loptu, a kada je vrem isteklo dao je praktično u ruku igraču Minesote. Ovaj je uzeo loptu, ali je Jokić istog trenutka ponovo ščepao. Sudija je pokazao da je mrtva lopta i skakalo se za nju.

Momak iz Somobora se nasmejao, a susret je brzo priveden kraju.

Zašto je to uradio? Jednostavno je, ovo je bio odgovor na potez Mekdenijelsa iz prošle utakmice kad je zakucao kad je sve već bilo rešeno.

Na neki način ovo je Jokićev odgovor i želja da stavi igrače "vukova" na mesto...