Nikola Jokić je ovoga puta bio odličan. Srbin je igrao za ekipu, stigao je do tripl-dabl učinka (27 poena, 12 skokova i 16 asistencija) i uspeo je da sačuva svoj tim u ovoj seriji.

Dobio je pomoć od Spensera Džonsa i to je bilo dovoljno za oslabljenu Minesotu. Denver je u poslednjoj deonici smanji gas, gosti su pokušali da se vrati, ali na kraju u tome nisu uspeli.

Nikola Jokić je i ovoga puta bio malo nervozan, pa nije mogao da izbegne koškanje sa starim znancem Mekdenijelsom.

Sa druge strane Minesota je u velikom problemu. Posle Edvardsa i Devićenca, povredio se i Naz Rid, njemu je stradao skočni zglob i veliko je pitanje da li će moći da igra.

"Vukove" je predvodio Džulijus Rendel sa 27 poena, dok je u redovima Nagetsa, posle Jokića, najviše dao Marej (24 poena), ali... Kad je bilo važno, Džons je pomogao Jokiću i sa 20 poena bukvalno je bio najvažniji faktor na ovom susretu.

Denver je ostao u seriji, i sledeći meč igraju na svom terenu i imaju priliku da se potpuno vrate u život. Ostaje da se vidi i ko će moći da igra za Minesote.