Doskorašnji trener Unikahe iz Malage, Ibon Navaro, postao je novi trener Crvene zvezde!

Španski klub se u utorak oprostio od njega i ubrzo potom stigla je potvrda beogradskog kluba da je Navaro novi šef njihovog stručnog štaba.

On će na klupi Zvezde naslediti Sašu Obradovića koji je ekipu preuzeo nakon što je brzo po početku sezone otpušten Janis Sferopulos, a Grk je stigao umesto Duška Ivanović koji je zamenio Vladimira Jovanovića.

Navaro je trenersku karijeru počeo u mlađim kategorijama Baskonije, a radio je i u Tenerifama, Valensiji, Manresi, Mursiji, Andori i Unikahi.

U timu iz Malage je ostavio najdublji trag, gde je od dolaska 2022. godine klub doveo do jednog od najuspešnijih perioda u istoriji. Tokom mandata u Malagi osvojio je dve FIBA Lige šampiona, dva Kupa kralja, dva Interkontinentalna kupa i Superkup Španije, čime je postao najtrofejniji trener kluba.

Pored trofeja, Navaro je stekao ugled stručnjaka koji sa ograničenijim budžetom uspeva da se ravnopravno nosi sa znatno bogatijim rivalima.

Njegovi timovi prepoznatljivi su po agresivnoj odbrani, velikom intenzitetu igre i širokoj rotaciji igrača, a dosta toga je pokupio i od svog mentora Serđa Skariola.

Zanimljiv detalj iz njegove biografije jeste da je završio studije organske hemije.