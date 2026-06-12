Crvena zvezda je završila posao oko potpisa bugarskog igrača Kristijana Balova. On je potpisao ugovor sa šampionom Srbije na četiri plus jednu godinu.

Slavija iz Sofije će dobiti 3.o00.000 evra na račun od crveno-belih, a krilni napadač će početi sa pripremama u novom klubu u ponedeljak.

Transfer Balova je prvi objavio predsednik Slavije Venčeslav Stefanov.



- Sve strane su zadovoljne Slavija, Zvezda i Кristijan. Ovo je šansa za njega, znate gde Zvezda prodaje svoje igrače. Biće dobro primljen, razgovarao sam sa generalnim menadžerom Zvezdanom Terzićem, sa Dejanom Stankovićem, sa tehničkim direktorom Markom Marinom, za koga znamo da je bio nemački reprezentativac. To su sve veoma ozbiljna imena. Možda će Кristijan već u sredu proći lekarske preglede u Beogradu - rekao je Stefanov.

Mladi ofanzivac, koji pokriva mesto i u centrali veznog reda, je u sezoni za nama bio vrlo zapažen u dresu Slavije, za koju je odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima i postigao šest golova uz sedam asistencija.