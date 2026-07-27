Paolo Maldini i Leonardo podneli su ostavke na funkcije u Fudbalskom savezu Italije, samo dve nedelje nakon što su postavljeni na svoje pozicije.

Kako javlja fudbalski insajder Fabricio Romano, dvojac je odlučio da napusti projekat zbog neslaganja sa predsednikom Saveza Đovanijem Malagom oko izbora novog selektora reprezentacije Italije.

Maldini, koji je imenovan za tehničkog direktora, i Leonardo, koji je trebalo da bude savetnik, imali su jasnu želju da na klupu "azura" postave Andreu Pirla. Međutim, predsednik Malago nije dao saglasnost za angažovanje legendarnog veziste.

Glavni razlog za njegovo protivljenje navodno su Pirlove veze sa ruskim brendovima, zbog čega prvi čovek italijanskog sporta nije želeo da podrži njegov izbor za naslednika selektora.

Maldini i Leonardo nisu želeli da odustanu od svoje ideje i nakon što njihov predlog nije dobio podršku odlučili su da se povuku iz projekta.