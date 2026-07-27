Reprezentativac Brazila, postao je jedna od glavnih želja "tobdžija", koje i te kako prate situaciju oko njegovog neizvesnog ostanka u Madridu.

Vinisijus je ušao u poslednju godinu ugovora sa Realom, koji bi trebalo da mu isplati veliki bonus za lojalnost ukoliko ostane u sezoni 2026/27.

Ukoliko ne produži saradnju, Madriđani rizikuju da ga narednog leta izgube bez obeštećenja.

Prema navodima britanskog Telegrafa, njegova trenutna plata od oko 460.000 evra nedeljno ne predstavlja problem za Arsenal. Štaviše, čelnici londonskog kluba spremni su da ponude i više kako bi povećali šanse da dovedu jednog od najboljih fudbalera sveta.

Ovakva zarada bi značajno veća bila od plate Bukaja Sake, koji trenutno zarađuje oko 420.000 evra nedeljno, uz ugovor prema kojem će mu primanja dodatno rasti iz sezone u sezonu.

Za sada nije bilo direktnih pregovora između Arsenala i Reala oko Vinisijusa, a Žoze Murinjo navodno nije spreman da se odrekne Brazilca na početku svog drugog mandata na klupi "kraljevskog kluba".

Ipak, u Madridu i dalje postoje dileme kako na najvišem nivou uklopiti tandem koji čine Vinisijus i Kilijan Mbape.