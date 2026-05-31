Fudbaleri Arsenala ponovo su ostali "kratki" za pehar Lige šampiona. U velikom finalu su posle penala izgubili od Pari Sen Žermena.

Ovakav epilog jedva su dočekali u Čelsiju. Čelsi je objavio fotografiju jednog od svojih pehara Lige šampiona (ima ih dva) i pozvao sve zainteresovane da dođu i da posete klupski muzej.

- Dođite i posetite londonski dom trofeja. Zakažite odmah svoju stadionsku turu na Stamford Bridžu - piše u objavi Čelsija.

Čelsi je bio šampion Evrope dva puta, 2012. godine sa trenerom Robertom Di Mateom i 2021. godine pod vođstvom Tomasa Tuhela.