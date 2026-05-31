Okončan je spektakularni FNC 31 u Beogradskoj areni. U glavnoj borbi večeri, Aleksandar Džoker Ilić je morao da preda borbu Hrvatu Đaniju Barbaru posle tapkanja.

Nije bilo favorita u ovom duelu, bio je ovo meč koji se jako dugo čekao i isčekivao u MMA svetu. Još od trenutka kada je Đani Barbir uleteo kod Džokera Ilića na podkastu, pa sve do dana današnjeg.

Ilić je bolje počeo borbu, imao je inicijativu, ali je Hrvat uspeo da preokrene tok i na kraju dođe do pobede.

U jednom momentu je Džoker Ilić potom pao, a Barbir ga je uhvatio na zemlji i počeo je da ga udara. Nekako se spasio Aleksandar Ilić, posle čega ga je Barbir pokušao uhvatiti u giljotinu, a onda mu je uhvatio ruku.

Nije Džoker imao rešenja i sudija je na kraju prekinuo meč zbog tapkanja.

Za razliku od njega, Darko Stošič je nokautirao Amerikanca Grega Hardija. Delovalo je na početku da će Srbin biti baš uzdrman, ali je uspeo da se pridigne. U trećoj rundi je sevnuo jedan njegov udarac i slavio je veliku pobedu, na zaprepašćenje Amerikanca, koji nije mogao da veruje šta se desilo u tom trenutku.

Prethodno smo videli pobedu Marka Bojkovića, kao i poraz Vasa Bakočevića.