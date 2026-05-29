Jevgenijus Šuklinas, proslavljeni kanuista iz Litvaniji, preminuo je u 41. godini života!

Šuklinas, koji je nakon blistave sportske karijere ušao u političke vode kao poslanik Liberalnog pokreta, pronađen je mrtav na svom imanju u okrugu Zarasai. Kako prenose litvanski mediji, on se iznenada srušio u četvrtak uveče, a lekari koji su ubrzo stigli mogli su samo da konstatuju smrt nakon neuspešne reanimacije.

Iako se sumnja na iznenadni srčani udar, javnost podseća da je ovaj vrhunski sportista nedavno prošao kroz težak zdravstveni period.

Pre samo mesec i po dana, Šuklinas se borio sa teškom infekcijom i upalom pluća koju je dobio nakon odmora, zbog čega je bio i operisan. Iako se činilo da se "div iz Visaginasa" oporavio i vratio svojim obavezama, njegovo srce je očigledno pretrpelo preveliki napor.