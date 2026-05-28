Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Bokserskog Saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva u boksu U19, koje bi ove godine trebalo da bude održano u Loznici.

Na sednici je usvojeno Rešenje o davanju saglasnosti na kandidaturu Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije za organizovanje Svetskog prvenstva u ronjenju na dah u Beogradu 2026. godine.

U saopštenju Vlade navedeno je da organizacija ovakvih velikih sportskih takmičenja predstavlja opšti interes za našu zemlju i doprinosi daljem razvoju sporta, promociji mladih talenata i jačanju međunarodnog ugleda naše zemlje, kao i razvoju sportskih kapaciteta.