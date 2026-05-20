Evropska kuća fudbala (UEFA), donela je ove srede u Istanbulu velike novitete u evropski fudbal koji počinju da važe nakon Evropskog prvenstvao 2028. godine.

Pre svega donete su promene u sistemu takmičenja u Ligi nacija u kojoj od sada neće biti četiri divizije, već tri od po 18 timova. Svaka divizija imaće tri grupe od po šest selekcija, što znači da će svaka selekcija imati šest mečeva, po tri sa protivnicima iz šešira povlašćenima i po tri sa nepovlašćenima.

Velika promena desiće se i po pitanju kvalifikacija za EURO 2032 i to je ono što najviše zanima našu reprezentaciju. Od sada će postojati Lige (Liga 1 i Liga 2). U prvoj će igrati 36 najboljih selekcija, tačnije onih iz A i B dizivije Lige nacija. Dakle, Liga nacija će imati jako bitan uticaj.

U Ligi 1 postojaće tri grupe od po 12 selekcija, što znači da će biti i tri šešira prilikom žreba. Svaka selekcija dobiće po dva rivala iz sva tri šešira, što znači da će svaka igrati ukupno šest utakmica. Ovaj sistem već je viđen u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencije.

Direktan plasman na Evropsko prvenstvo obezbediće samo pobednici grupa, znači samo tri selekcije, dok će sve ostale igrati doigravanje kroz plej-of. U taj deo priključuju se i selekcije iz Lige 2. U njoj će biti 18 selekcija, tri šešira od po 6 ekipa gde bi svaka selekcija trebalo da dobije po dva rivala.