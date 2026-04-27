UEFA sudija uhapšen je pod optužbama zbog navodnog seksualnog napada na dečaka, nakon što je doputovao u Englesku kako bi sudio utakmicu u evropskom takmičenju.



Sudija je, prema navodima engleskih medija, optužen za neželjeno dodirivanje i pokušaj da namami tinejdžera u svoju hotelsku sobu uoči meča.

Policiji je slučaj prijavio drug dečaka, u trenutku dok je sudija bio na utakmici.

Kada se kasnije te noći vratio u hotel, policija ga je uhapsila u trenutku dok je ulazio sa delegacijom UEFA. Odveden je u stanicu, gde je saslušan i pušten uz kauciju.

Izvor dodaje da bi sudija mogao da bude izručen Velikoj Britaniji, ukoliko se optužbe dokažu.

U međuvremenu se UEFA oglasila sa porukom da "u međuvremenu, sudija neće biti delegiran ni za jednu utakmicu".

Mediji ne otkrivaju identitet sudije, osim podatka da je u pitanju muškarac u tridesetim godinama.