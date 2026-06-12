Milić je u sezoni 2024/25 sa klupe predvodio ekipu mlađih kadeta Crvene zvezde, dok je tokom prethodnih šest meseci obavljao funkciju šefa stručnog štaba kadetske selekcije Grafičara.



- Marko Milić je rođen 1986. godine i iza sebe već ima značajno iskustvo rada u našoj Omladinskoj školi, stečeno tokom dva mandata. Svoj trenerski put u klubu gradio je radeći sa najmlađim uzrastima u baznim kategorijama, nakon čega je uspešno vodio i ostale selekcije mlađih kategorija - navodi se na sajtu beogradskog kluba.



Kadeti Crvene zvezde su sezonu završili na drugom mestu na tabeli prvenstva Srbije.