Istaknuti hrvatski reprezentativac, Lovro Majer, na korak je do prelaska u redove šampiona Grčke.

Kako prenose tamošnji mediji, Majer će uskoro i zvanično postati novi član AEK-a.

"Sport24" tvrdi da će Marko Nikolić na raspolaganju imati vezistu kojeg je Volfsburg platio 25.000.000 evra, ali i da su žuto-crni pripremili najskuplji transfer u svojoj istoriji.

AEK je potencijalni rival Crvene zvezde u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, pa bi moglo da se desi da Nikolić dovede Majera na "Marakanu".