Ukrajinski fudbaler Oleksandr Zubkov potpisao je danas za atinski AEK, saopštio je šampion Grčke.

Kako je saopšteno, Zubkov (29) je sa čelnicima kluba čiji je trener Marko Nikolić potpisao ugovor do juna 2030. godine.

Zubkov, koji igra na krilnim napadačkim pozicijama, proveo je prethodnih godinu i po dana u turskom Trabzonu, a ranije je igrao i za Šahtjor iz Donjecka i Ferencvaroš.

Podsetimo, Nikolić je AEK-u doneo titulu šampiona Grčke, pa će atinski klub na leto pokušati da se domogne Lige šampiona. Kvalifikacije će započeti iz plej-ofa, tako da već ima zagarantovano učešće u Ligi Evrope.