Golman koji je pre tri godine došao u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje Baraka Bahara, karijeru će nastaviti u Makabiju iz Haife, gde ga bivši trener upravo i vraća.

Prema pisanju najpoznatijeg izraelskog portala "One", crveno-beli su sklopili načelni dogovor sa Makabijem, koji će fudbalera platiti 250.000 evra. Pomenuti portal izneo je i detalje ugovora, prema kojem će Glazer naredne tri godine biti deo kluba iz Haife i zarađivati 400.000 evra godišnje.

Zvaničan potpis se očekuje ovih dana, nakon redovnih medicinskih pregleda. Ovaj posao odgovara i jednima i drugima, pošto je Glazer bio u drugom planu prošle sezone, u kojoj je odigrao samo sedam utakmica. Mateus je ipak daleko kvalitetnija opcija na stadionu "Rajko Mitić".

Kako je u prvom kolu Superlige Srbije, Dejan Stanković koristio čak i mladog Sava Radanovića, postalo je jasno da je Izraelac postao prekobrojan.

Isti portal navodi da će američki fudbaler srpskog porekla Andrija Novaković takođe potpisati za Makabi, nakon što je prošle godine nosio dres Ređane. Takođe, dodaje se da klub traga i za još jednim golmanom.