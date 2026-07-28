Reprezentativac Srbije i sada već dugogodišnji vezista Fulama mogao bi ovog leta da promeni klub, ali ne i grad.

Kako piše britanski "Skajsport" Saša Lukić se nalazi na meti Ipsviča i velika je želja ekipe koja se nedavno vratila u Premijer ligu i ima ambiciju da tu i ostane.

Lukić je jako bitna figura u redovima "Kotidžersa", pa nije baš izvesno da ga Fulam tek tako pusti. Srbinu ugovor ističe naredne sezone, a postoji opcija za produžetak saradnje na još jednu godinu.

Šapčanin je već upisao 106 utakmica u klubu u predgrađu Londona, postigao tri gola i namestio još pet.