Brazilski golman Mateus dogovorio je novi ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine, uz opciju produžetka saradnje do leta 2029.

Mateus je prethodnih meseci bio u centru priča o mogućem odlasku, najviše zbog interesovanja iz Brazila.

Mediji iz njegove zemlje pisali su da situaciju prate Kruzeiro i Korintijans, dok je ugovor sa crveno-belima ulazio u poslednju godinu, što je dodatno otvorilo prostor za spekulacije.

Ipak, na Marakani su odlučili da ne rizikuju i da na vreme reše pitanje prvog golmana, javlja novinar "Skaj sporta" Luka Bendoni.

Prema njegovim informacijama, Mateusu je ponuđen novi ugovor, koji je golman prihvatio, pa bi saradnja trebalo da bude produžena do leta 2028. godine, uz mogućnost da ostane u klubu i do 2029. godine.

Time bi Crvena zvezda stavila tačku na priče o njegovom povratku u Brazil i obezbedila kontinuitet na poziciji koja je prošle sezone bila jedna od najstabilnijih u timu.



