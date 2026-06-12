Fudbaleri Bosne i Hercegovine od 21 sat igraju u Torontu meč prvog kola Svetskog prvenstva protiv domaćina Kanade.

"Zmajevi" drugi put u istoriji igraju na Mundijalu, a imaće ogromnu podršku navijača.

Još od ranih jutarnjih sati hiljade navijača Bosne i Hercegovine preplavile su ulice najvećeg kanadskog grada. Zastave se vijore na svakom koraku, a atmosfera iz časa u čas postaje sve usijanija pred okršaj sa Kanađanima.

Posebnu pažnju privukli su prizori navijača okupljenih u centru grada, gde su u glas pevali čuvenu pesmu Halida Bešlića „Poljem se širi miris ljiljana“. Emotivni stihovi i navijačke pesme odzvanjali su ulicama, dok su brojni fanovi u euforiji najavljivali veliku podršku sa tribina stadiona BMO Fild.

Kolone navijača već satima pristižu ka stadionu, a mnogi su odlučili da zauzmu svoja mesta mnogo pre početka utakmice. Nema sumnje da će reprezentacija Bosne i Hercegovine imati osećaj kao da igra na domaćem terenu, pošto se očekuje da veliki deo tribina bude obojen u plavo i žuto.

To će izabranicima Sergeja Barbareza sigurno dati vetar u leđa, a ostaje da se vidi mogu li da naprave iznenađenje na startu Mundijala i ostvare veliki rezultat.