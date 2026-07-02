Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je učešće na Svetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u šesnaestini finala.

"Zmajevi" su imali svoje šanse u San Francisku, posebno u drugom poluvremenu kada su imali igrača više, ali ih nisu iskoristili i domaćin zasluženo ide među 16 najboljih.

Uprkos porazu i slaboj igri, "zmajevi" mogu biti zadovoljni pošto im sleduje lepa finansijska injekcija nakon ovog rezultata na Mundijalu.

Samim plasmanom u nokaut fazu takmičenja, odnosno u šesnaestinu finala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je zaradio 11 miliona dolara.

Naime, devet miliona dolara pripalo je Savezu samo zbog odlaska na Mundijal, a još dva za plasman u šesnaestinu finala. Ipak, propustili su šansu da dobiju još tri miliona dolara, da su pobedili Amerikance, što se nije desilo.

Ukupan nagradni fond FIFA ove godine iznosi 766 miliona dolara, pri čemu će 590 miliona biti raspoređeno prema plasmanu.