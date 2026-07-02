Kristijano Ronaldo i Luka Modrić ispisaće stranicu istorije Mundijala kad u noći pred nama (1.00) izvedu ekipe na megdan šesnaestine finala.

Susret u Torontu pamtiće se kao prvi na kojem će u polju igrati dvojica starija od 40 godina. Nekadašnji saigrači iz Reala zajedno imaju 81! Pre ovog šampionata jedini fudbaler, ne računajući golmane, koji je nastupio na SP s navršene četiri decenije života bio je Kamerunac Rože Mila.

- Profesionalac sam 23 godine i kad god stvari ne krenu dobro, uvek ista priča: „Kristijano je gotov, star je“ - rekao je Ronaldo nedavno na kritike koje mu je uputio i poznati Srbin posle neubedljivog starta „moreplovaca“, a važili su za potencijalnog favorita za titulu.

Portugalski veteran je odigrao svaki minut u grupnoj fazi SP za koji ovde na jednom mestu imate sve, a selektor Roberto Martinez izgleda nema nameru da nešto promeni pred 235. meč Ronalda za Portugal.

- Kristijano nema nikakvih fizičkih ni mentalnih problema da odigra 90 minuta - rekao je Španac posle remija s Kolumbijom u kojem je 41-godišnji napadač imao samo dva dodira s loptom u protivničkom šesnaestercu.

Ostaje da se vidi da li će Ronaldo konačno postati efikasan kao u klubu, gde bi za trenera mogao da ima Srbina.