Fudbaleri Portugala ostvarili su prvu pobedu na Svetskom prvenstvu pošto su u drugom kolu deklasirali Uzbekistan sa 5:0.

Blistao je Kristijano Ronaldo koji je postigao dva gola i tako postao prvi fudbaler ikada koji je dao bar jedan gol na šest Svetskih prvenstava.

Legendarni napadač je u prvom kolu protiv DR Konga odigrao užasan meč, nakon čega ga je prozvao Rade Bogdanović.

- Ronaldo je veliko fudbalsko ime, ali princip na kojem se zasniva sama igra i formacija i odnos trenera. On je kada je došao na utakmicu, kada se probudio kada je video tri gola Mesija, pa njemu nije bilo dobro… Tada se mislio "Joj Bože što sam se rodio u njegovo vreme - rekao je tada Bogdanović.

Ipak, samo nekoliko dana kasnije je usledio brutalan odgovor jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Ronaldo je postigao dva gola i tako ućutkao kritičare, a uprkos tome što ima 41 godinu je pokazao da i dalje može da rešeta mreže na najvećoj fudbalskoj sceni.