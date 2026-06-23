Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović, mogao bi da preuzme Al Itihad. Kako prenosi novinar iz Saudijske Arabije Mohamed Al Bukari, tamošnji klub želi da dovede srpskog stručnjaka u svoje redove.

Ne navodi se cifra koju je Al Itihad spreman da izdvoji, ali budući da se radi o velikanu iz Saudijske Arabije, nema sumnje da je izdašna.

Al Itihad se rastao sa Seržom Konseisaom koji je imao lošu sezonu jer je njegov tim završio tek na petoj poziciji tamošnjeg prvenstva.

Paunović je od jeseni prošle godine selektor Srbije. Ugovorom je vezan do 2030. godine, ali njegov mandat na klupi "orlova" nije baš najbolje počeo. Srbija je u junu doživela dva debakla u prijateljskim utakmicama pošto je izgubila od Zelenortskih Ostrva sa 3:0, a onda od Meksika 5:1.