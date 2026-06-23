Sjedinjene Američke Države dopustile Irancima da duže borave na teritoriji te države.
Amerikanci su ublažili tretman prema reprezentaciji Irana i ona više neće biti primorana da dolazi na utakmice Svetskog prvenstva samo dan pre početka. Ubuduće će Iranci moći da uđu iz Meksika dva dana pre utakmica.
Tako će selekcija Irana u sredu napustiti svoju bazu u Tihuani u Meksiku i krenuti ka Sijetlu na utakmicu odluke za plasman u drugu fazu protiv Egipta koja je na programu u subotu od 5 ujutru po našem vremenu.
Endrju Đulijani, izvršni direktor tima Bele kuće za saradnju sa FIFA rekao je agenciji Asošijeted pres da je ovu promenu od starta planirala američka strana.
- Hteli smo da vidimo kako će proći transport ekipe u prve dve utakmice i pošto je sve išlo glatko, dodali smo još jedan dan zbog dužeg putovanja ka Sijetlu - rekao je Đulijani.
Iran je neporažen posle prva dva kola na Mundijalu. Najpre je odigrao 2:2 sa Novim Zelandom, a potom je otkinuo bod Belgiji i taj meč je završen bez golova.
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