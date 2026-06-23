Tako će selekcija Irana u sredu napustiti svoju bazu u Tihuani u Meksiku i krenuti ka Sijetlu na utakmicu odluke za plasman u drugu fazu protiv Egipta koja je na programu u subotu od 5 ujutru po našem vremenu.

Endrju Đulijani, izvršni direktor tima Bele kuće za saradnju sa FIFA rekao je agenciji Asošijeted pres da je ovu promenu od starta planirala američka strana.

- Hteli smo da vidimo kako će proći transport ekipe u prve dve utakmice i pošto je sve išlo glatko, dodali smo još jedan dan zbog dužeg putovanja ka Sijetlu - rekao je Đulijani.

Iran je neporažen posle prva dva kola na Mundijalu. Najpre je odigrao 2:2 sa Novim Zelandom, a potom je otkinuo bod Belgiji i taj meč je završen bez golova.