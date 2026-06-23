Jonas Valančijunas je na korak od povratka u Evropu.

Kako prenose BasketNews i novinari Jonas Miklovas i Karolis Tiškevičius, litvanski centar je postigao dogovor sa svojim matičnim klubom Žalgirisom i čeka samo formalni raskid saradnje sa Denver Nagetsima kako bi i zvanično potpisao ugovor.

Plan je da se saradnja aktivira odmah nakon što Denver oslobodi njegov ugovor, što se očekuje do 8. jula, nakon čega bi Valančijunas trebalo da se vrati u Evroligu posle više od decenije igranja u NBA ligi.

Prošlog leta se Valančijunas povezivao sa Panatinaikosom, koji se i sada spominjao, baš kao i Fenerbahče, ali će se ipak vratiti u klub koji ga je lansirao na najveću scenu. Tako će Žalgiris dobiti ogromno pojačanje za narednu sezonu i to će biti jedan od najzvučnijih potpisa ovog leta.