Novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro je pre nekoliko dana stigao u Beograd, a sada je izneo prve utiske.

- Veoma sam počastvovan i zahvalan što sam ovde. Za mene je velika prilika da budem deo ovako velikog kluba, ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Sve što sam video je odlično. Organizacija je sjajna, ljudi su sjajni, svi pokušavaju da mi pomognu da se što pre prilagodim. Za sada imam samo lepe reči o ovom iskustvu - rekao je Navaro.

Ponuda Crvene zvezde stigla je ubrzo nakon što je odlučio da napusti Malagu, klub u kom je proveo četiri i po godine.

- Odlučio sam da napustim Malagu u nedelji naše poslednje utakmice regularne sezone u Vitoriji. To je bilo u petak. Mislim da sam u nedelju uveče dobio poziv od agenta, koji mi je rekao da postoji interesovanje kluba. Bilo je: 'Vau.' Nisam to očekivao - otkrio je španski stručnjak.

Osetio je da je vreme za novi izazov.

- Morao sam da završim sve u Malagi. Bio sam tamo četiri i po godine i nosim samo lepa osećanja i uspomene iz tog perioda. Ali osetio sam da je trenutak da otvorim nova vrata i počnem novu avanturu. Nisam mogao da zamislim bolje mesto za to od Beograda i Crvene zvezde.

Dolazak u Srbiju za njega ima posebno značenje, jer dobro zna kakvo mesto košarka zauzima u ovoj zemlji.

- Postoje zemlje u kojima je košarka više od sporta. Nije religija, ali je nešto veoma posebno. Srbija je jedna od njih. Svima je dobro poznato rivalstvo u istom gradu između ta dva kluba. Gledate te utakmice na televiziji i kažete sebi da mora biti neverovatno biti tamo kao navijač. Možete onda da zamislite kako je treneru. Živeti u mestu gde je košarka više od sporta sigurno je veliko iskustvo - istakao je Navaro.