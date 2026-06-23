Kristijano Ronaldo se nije proslavio u prvoj utakmici na Svetskom prvenstvu protiv DR Konga, ali je to nadoknadio sjajnom partijom protiv Uzbekistana.

Legendarni napadač je postigao dva gola u pobedi Portugala od 5:0 i tako postao prvi u istoriji koji je bio strelac na šest Svetskih prvenstava.

Ronaldo je posle meča sumirao utiske, a u jednom trenutku je dobio pitanje o najvećem rivalu Lionelu Mesiju. Samo je pogledao novinara, okrenuo glavu i rekao:

- Sledeće pitanje.

Snimak je brzo završio na društvenim mrežama, gde su navijači odmah počeli da raspravljaju da li je Ronaldo namerno ignorisao pitanje ili jednostavno nije želeo da se bavi tom temom.