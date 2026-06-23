Selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan, doživeo je porodičnu tragediju tokom Svetskog prvenstva, nakon što je preminula njegova majka Žinet Dešan.

Ovu tužnu vest je potvrdio FS Francuske, a Dešan je hitno napustio kamp reprezentacije kako bi se vratio u domovinu i prisustvovao sahrani.

U njegovom odsustvu, ekipu će privremeno voditi dugogodišnji pomoćnik Gaj Stefan, koji će preuzeti selekciju u završnici grupne faze.

Francuska je zabeležila dve pobede na startu Mundijala. "Trikolori" su najpre bili bolji od Senegala sa 3:1, a potom su bili bolji od Iraka sa 3:0. U poslednjem kolu ih očekuje susret sa Norveškom koja takođe ima dve pobede.